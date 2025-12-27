Сніг, сильний вітер та льодяна каша на дорогах: які регіони накриє негода сьогодні

Погода в Україні

"Опади будуть ковзати із півночі, ніби з'їжджати із гірки - підсипатиме, з перервами, весь найближчий час. На дорогах буде казна-що, ожеледиця, часом льодяна каша, обережно!", - попередила синоптик.

У суботу очікується сильний північно-західний вітер з поривами 15-20 м/с, тож Діденко радить уникати перебування під старими деревами.

Температура повітря залишатиметься близькою до нуля, з незначними коливаннями в бік відлиги або легкого морозу.

За даними Укргідрометцентру, вночі по Україні, окрім заходу, місцями очікується невеликий сніг, вдень у східних областях також можливі опади, на решті території без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі від -5 градусів до нуля, вдень від -3 до +2 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде вогко, хмарно, близько нуля, із сильним вітром. Очікуються пориви 15-20 м/с, хуртовина, ожеледиця на дорогах. I рівень небезпечності, жовтий

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.