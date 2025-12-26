ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Новий рік зі снігом? Синоптики сказали, яка погода буде в Україні на вихідні й далі

П'ятниця 26 грудня 2025 14:08
Новий рік зі снігом? Синоптики сказали, яка погода буде в Україні на вихідні й далі Після вихідних в Україні може знову похолоднішати (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Погода в Україні впродовж вихідних днів - 27-28 грудня - очікується хмарною та вологою. Проте пізніше ймовірне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою в Україні на вихідних

Згідно з інформацією експерта, субота (27 грудня) та неділя (28 грудня) будуть в Україні:

  • вологими;
  • хмарними;
  • із періодичним невеликим мокрим снігом.

"Опади будуть ковзати із півночі, ніби з'їжджати із гірки - підсипатиме, з перервами, весь найближчий час", - уточнила Діденко.

Вона додала, що на дорогах при цьому буде "казна-що" - ожеледиця й часом навіть "льодяна каша". Тож водіям і пішоходам варто бути особливо обережними.

Новий рік зі снігом? Синоптики сказали, яка погода буде в Україні на вихідні й даліАтмосферні процеси 27 грудня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Метеоролог зауважила, що і в суботу, і в неділю "задуватиме сильно вітер" (переважно північно-західного напрямку).

При цьому його пориви можуть досягати швидкості 15-20 метрів за секунду.

"Не стійте під старими гіллястими деревами", - застерегла Діденко.

Тим часом температура повітря, за її словами, буде "нецікавою".

"Відлига або коливання по градусу в той чи інший бік", - уточнила спеціаліст.

У Києві впродовж вихідних погода також очікується вогка та хмарна. Температура повітря - близько нуля. Ймовірний сильний вітер.

Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 27 грудня невеликий сніг імовірний у деяких областях вночі. Вдень - переважно без опадів.

Температура повітря і вночі, і вдень коливатиметься в середньому в межах від 0 до 2 градусів морозу.

Новий рік зі снігом? Синоптики сказали, яка погода буде в Україні на вихідні й даліПогода в Україні 27 грудня (карта: meteo.gov.ua)

Тим часом 28 грудня нічна температура дещо знизиться й становитиме в середньому від 2 до 4 градусів морозу.

Опади в неділю у вигляді снігу можливі при цьому впродовж доби у більшості областей.

Новий рік зі снігом? Синоптики сказали, яка погода буде в Україні на вихідні й даліПогода в Україні 28 грудня (карта: meteo.gov.ua)

Коли в Україну може прийти похолодання

Згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом Діденко, зниження температури повітря очікується в Україні з 30 грудня 2025 року.

"Схоже, що Новий рік буде із морозом та снігом. Все, як просили", - підсумувала синоптик.

Новий рік зі снігом? Синоптики сказали, яка погода буде в Україні на вихідні й даліПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Виходячи з інформації, оприлюдненої Укргідрометцентром станом на зараз (14:00 26 грудня), температура повітря у вівторок, 30 грудня, може становити від 3 до 5 градусів морозу.

Невеликий сніг ймовірний і вдень, і вночі.

Новий рік зі снігом? Синоптики сказали, яка погода буде в Україні на вихідні й даліПрогноз погоди на 30 грудня (інфографіка: meteo.gov.ua)

Насамкінець в останній день 2025 року - середу, 31 грудня - температура повітря вночі може бути навіть нижчою. Від 6 до 8 градусів зі знаком мінус.

Новий рік зі снігом? Синоптики сказали, яка погода буде в Україні на вихідні й даліПрогноз погоди на 31 грудня (інфографіка: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що на Україну насувається справжнє зимове похолодання.

З огляду на це на річках і мілководді водосховищ очікується поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

