Снігопад накрив значну частину України: фото та відео із різних регіонів

Зима з Карпат поширилася на всю територію України. У четвер, 26 грудня, по країні фіксують сніг, хуртовини, ожеледицю та пориви вітру до 15-20 м/с. Через складні погодні умови комунальні служби в регіонах працюють у посиленому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДСНС України та місцеві органи влади.

Негода по всій країні

У ДСНС зазначили, що станом на ранок 26 грудня на горі Піп Іван було хмарно, температура повітря сягала -11°С, а швидкість північно-західного вітру становила 12 м/с.

Водночас по всій Україні протягом дня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини та ожеледиця на дорогах. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту. Українців закликають бути уважними на дорогах і тепло одягатися.

Ситуація в регіонах

Полтава. У ніч на 26 грудня комунальні служби працювали у посиленому режимі. На вулицях міста задіяли комбіновані дорожні машини, трактори з щітками та мінітехніку для прибирання тротуарів. Посипання проводили насамперед на спусках, підйомах, мостах і транспортному кільці. Загалом до чергування залучили кілька десятків одиниць спецтехніки.

Харків. Місто зранку засипало снігом. Комунальники з перших годин дня розчищають вулиці та забезпечують проїзд транспорту.

Київ. У місті з ночі 26 грудня триває сильний снігопад - столицю накрила справжня зима. За даними КМДА, наслідки негоди ліквідовують 182 одиниці спецтехніки "Київавтодору" та десятки бригад із ручного прибирання: очищають магістралі, мости, зупинки, тротуари й переходи, у дворах працюють керуючі компанії, у парках - комунальники "Київзеленбуду". Синоптики попереджають про ожеледицю, хуртовину та пориви вітру до 20 м/с, киян просять бути обережними на дорогах.

Бровари. За словами міського голови Ігоря Сапожка, у громаді працюють 27 одиниць техніки та понад 135 працівників КП "Бровари-Благоустрій". Окремо до прибирання прибудинкових територій залучені ЖЕКи. Місто повністю забезпечене паливом і протиожеледними матеріалами.

Донецька область. У регіоні тривають роботи з обробки та розчистки доріг. Залучено 15 одиниць техніки та 20 спеціалістів. Автошляхи відкриті за всіма напрямками, область забезпечена необхідними ресурсами для реагування на негоду.

Кропивницький. Комунальники зранку розпочали посипання найбільш небезпечних і завантажених вулиць протиожеледною сумішшю. Водіїв закликають утриматися від поїздок власним транспортом і не паркувати авто на узбіччях.

Сумська область. У регіоні також випав сніг, на дорогах працюють комунальні служби.



У Сумській області 26 грудня випав сніг (фото: Тетяна Веремєєва, РБК-Україна)

Синоптики попереджають, що сніжна та вітряна погода збережеться не лише у п’ятницю, а й у вихідні та на початку наступного тижня. Українців просять дотримуватися правил безпеки та бути особливо обережними під час руху.