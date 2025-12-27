Снег, сильный ветер и ледяная каша на дорогах: какие регионы накроет непогода сегодня

Погода в Украине

"Осадки будут скользить с севера, будто съезжать с горки - будет подсыпать, с перерывами, все ближайшее время. На дорогах будет невесть что, гололедица, порой ледяная каша, осторожно!", - предупредила синоптик.

В субботу ожидается сильный северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с, поэтому Диденко советует избегать пребывания под старыми деревьями.

Температура воздуха будет оставаться близкой к нулю, с незначительными колебаниями в сторону оттепели или легкого мороза.

По данным Укргидрометцентра, ночью по Украине, кроме запада, местами ожидается небольшой снег, днем в восточных областях также возможны осадки, на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью от -5 градусов до нуля, днем от -3 до +2 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сыро, облачно, около нуля, с сильным ветром. Ожидаются порывы 15-20 м/с, метель, гололедица на дорогах. I уровень опасности, желтый

Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.