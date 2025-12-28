UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Сніг, штормовий вітер і ожеледиця: якою буде остання неділя року в Україні

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 28 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні у неділю, 28 грудня, очікується сніжна та вітряна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, атмосферні фронти східного циклону принесуть сніг і мокрий сніг у більшості регіонів країни. Північно-західний вітер посилиться до штормових значень - пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря залишатиметься відносно високою: вдень - від -2 до +3 градусів, уночі очікується підмерзання, що спричинить ожеледицю на дорогах.

Погода у Києві

У Києві в неділю прогнозують сніг і мокрий сніг, сильний вітер та температуру близько нуля. Надалі в Україні переважатиме волога погода з періодичними опадами.

Погода на Новий рік

За прогнозом Діденко, з 30 грудня розпочнеться новий етап похолодання. Під Новий рік морози посиляться, однак у подальшому можлива чергова відлига.

 

Нагадаємо, 26 грудня снігопади охопили майже всю територію України, через що комунальні служби працювали в посиленому режимі. У соцмережах масово з’являлися фото й відео засніжених міст.

Синоптики також повідомили, якою буде погода на вихідні та в найближчі дні. За їхніми прогнозами, відчутна зимова погода очікується вже на Новий рік.

Раніше РБК-Україна інформувало про різке погіршення погодних умов 26 грудня. У більшості областей оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний вітер, хуртовини та ожеледицю, що могло ускладнити рух транспорту й роботу комунальних та енергетичних служб, зокрема в Києві та області.

У столиці через негоду та потужні пориви вітру тимчасово приспустили найбільший державний прапор України на Печерських пагорбах, аби запобігти пошкодженню полотнища.

ГідрометцентрПогода в УкраїніНаталка ДиденкоНовий рікШтормове попередження