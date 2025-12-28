Сніг, штормовий вітер і ожеледиця: якою буде остання неділя року в Україні

Нагадаємо, 26 грудня снігопади охопили майже всю територію України, через що комунальні служби працювали в посиленому режимі. У соцмережах масово з’являлися фото й відео засніжених міст.

Синоптики також повідомили, якою буде погода на вихідні та в найближчі дні. За їхніми прогнозами, відчутна зимова погода очікується вже на Новий рік.

Раніше РБК-Україна інформувало про різке погіршення погодних умов 26 грудня. У більшості областей оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний вітер, хуртовини та ожеледицю, що могло ускладнити рух транспорту й роботу комунальних та енергетичних служб, зокрема в Києві та області.

У столиці через негоду та потужні пориви вітру тимчасово приспустили найбільший державний прапор України на Печерських пагорбах, аби запобігти пошкодженню полотнища.