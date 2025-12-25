Найбільший прапор України в Києві тимчасово приспустять: названа причина

У "Київзеленбуді" пояснили, що рішення ухвалили для збереження полотнища від можливих пошкоджень. Прапор залишатиметься приспущеним до покращення погодних умов.

За прогнозом синоптиків, у четвер, 26 грудня, у столиці очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. Такі погодні умови відповідають І рівню небезпечності (жовтий).

Раніше РБК-Україна писало про різке погіршення погоди в Україні 26 грудня: синоптики попереджають про сильний вітер з поривами до 15-20 м/с, хуртовини та ожеледицю на дорогах у більшості областей. Через негоду оголошено жовтий рівень небезпеки, можливі ускладнення руху транспорту та роботи комунальних і енергетичних служб, а влада закликає громадян бути обережними.

Також ми розповідали про кліматичні особливості січня в Україні та попередній прогноз на січень 2026 року. Синоптики Укргідрометцентру розповіли про середні, мінімальні й максимальні температури повітря, типову кількість опадів у другий місяць зими, а також попередили, що у січні 2026 року температура може бути нижчою за норму, а опади - в межах звичайних показників.