ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Найбільший прапор України в Києві тимчасово приспустять: названа причина

Четвер 25 грудня 2025 21:15
UA EN RU
Найбільший прапор України в Києві тимчасово приспустять: названа причина Фото: У Києві приспустять найбільший прапор України (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Найбільший державний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні", тимчасово приспустять через погіршення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КО "Київзеленбуд".

За прогнозом синоптиків, у четвер, 26 грудня, у столиці очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. Такі погодні умови відповідають І рівню небезпечності (жовтий).

У "Київзеленбуді" пояснили, що рішення ухвалили для збереження полотнища від можливих пошкоджень. Прапор залишатиметься приспущеним до покращення погодних умов.

Нагадаємо, флагшток із найбільшим прапором України розташований на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів, вага конструкції - 32 тонни, а розмір полотнища - 16 на 24 метри.

Раніше РБК-Україна писало про різке погіршення погоди в Україні 26 грудня: синоптики попереджають про сильний вітер з поривами до 15-20 м/с, хуртовини та ожеледицю на дорогах у більшості областей. Через негоду оголошено жовтий рівень небезпеки, можливі ускладнення руху транспорту та роботи комунальних і енергетичних служб, а влада закликає громадян бути обережними.

Також ми розповідали про кліматичні особливості січня в Україні та попередній прогноз на січень 2026 року. Синоптики Укргідрометцентру розповіли про середні, мінімальні й максимальні температури повітря, типову кількість опадів у другий місяць зими, а також попередили, що у січні 2026 року температура може бути нижчою за норму, а опади - в межах звичайних показників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Погода
Новини
Зеленський про переговори з США щодо миру: вже готові деякі документи
Зеленський про переговори з США щодо миру: вже готові деякі документи
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну