Сніг лише в одному регіоні. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 8 лютого, в Україні буде сухо. Лише в Криму ймовірний сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-4° морозу; у Києві вдень 1-3° морозу. Погода в Україні 8 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла; в Карпатах вдень 0-5° морозу.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

На дорогах, крім більшості західних та південних областей, місцями ожеледиця.

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Криму невеликий сніг.

Погода в січні 2025 року в Україні

Січень став найтеплішим в історії Києва, за місяць оновлено 11 температурних рекордів.

Зокрема, середньомісячна температура повітря в січні в Києві повторила рекордне значення 2007 року і становила 2,1° тепла. Це на 5,3° вище за кліматичну норму.

Для прикладу, синоптики зафіксували рекорд погоди в Україні в 14 обласних центрах 30 січня. До цього списку увійшов і Київ.

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