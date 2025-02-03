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Січень став найтеплішим в історії Києва, за місяць оновлено 11 температурних рекордів

Україна, Понеділок 03 лютого 2025 10:51
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Січень став найтеплішим в історії Києва, за місяць оновлено 11 температурних рекордів Фото: Погода в Києві в січні 2025 року була найтеплішою в історії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря у січні в Києві повторила рекордне значення 2007 року і склала 2,1 градусів тепла. Це на 5,3 градусів вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

"За останні шість днів місяця було встановлено 11 температурних рекордів", - йдеться в повідомленні.

Найхолодніше у столиці було 6 січня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 6,9 градусів морозу, а найтепліше - 30 січня, коли максимальна температура після полудня досягла 11,6 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 25 мм, або 68 % кліматичної норми.

Нагадаємо, наприкінці січня в Києві встановилася аномально тепла погода. Кліматична норма була перевищена на 10 градусів та відповідала початку квітня.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище кліматичної норми.

Загалом у 2024 році в Києві було зафіксовано 52 температурних рекорди, причому найбільше їх було у квітні - 13 та липні - 14.

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