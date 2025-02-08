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Снег только в одном регионе. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 08 февраля 2025 07:00
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Снег только в одном регионе. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 8 февраля, в Украине будет сухо. Только в Крыму вероятен снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в Крыму небольшой снег.

На дорогах, кроме большинства западных и южных областей, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье 2-7° тепла; в Карпатах днем 0-5° мороза.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 0-4° мороза; в Киеве днем 1-3° мороза.
Снег только в одном регионе. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Погода в Украине 8 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в январе 2025 в Украине

Январь стал самым теплым в истории Киева, за месяц обновлено 11 температурных рекордов.

В частности, среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве повторила рекордное значение 2007 года и составила 2,1° тепла. Это на 5,3° выше климатической нормы.

Для примера, синоптики зафиксировали рекорд погоды в Украине в 14 областных центрах 30 января. В это список вошел и Киев.

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