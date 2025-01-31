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У Києві та ще 13 містах України зафіксували нові температурні рекорди (карта)

П'ятниця 31 січня 2025 15:57
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У Києві та ще 13 містах України зафіксували нові температурні рекорди (карта) Фото: У Києві зафіксували нові температурні рекорди (GettyImages)
Автор: Тетяна Веремєєва

Січень 2025 року дивує українців температурними рекордами. Ще один - синоптики зафіксували 30 січня у 14 обласних центрах нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Згідно з даними Укргідрометцентру температурні рекоди 30 січня були встановлені у 14 містах. Метеорологи зазначають, що перевищення у деяких містах сягали +6°С.

"Така тенденція підвищення температури була викликана переміщенням теплих повітряних мас із півдня", - йдеться у повідомленні УкрГМЦ.

Найтепліше у четвер було в Ужгороді. Стовпчики термометрів у місті підіймалися до позначки в +15°С. Температурні рекорди були встановлені у таких містах:

  • +6,1°С у Сумах;
  • +6,6°С у Харкові;
  • +8,0°С у Чернігові;
  • +8,4°С у Полтаві;
  • +9,9°С у Вінниці;
  • +10,6°С у Житомирі;
  • +11,6°С у Києві;
  • +11,8°С у Тернополі;
  • +12,1°С у Кропивницькому;
  • +13,1°С в Івано-Франківську;
  • +13,2°С у Рівному;
  • +13,3°С у Львові;
  • +13,5°С у Луцьку;
  • +15,0°С в Ужгороді.

У Києві та ще 13 містах України зафіксували нові температурні рекорди (карта)
Температурні рекорди 30 січня 2025 року (карта: facebook.com/UkrHMC)

У Києві зафіксували три температурні рекорди

30 січня у Києві було зафіксовано три рекорди добової температури, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, зазначають в УкрГМЦ.

Зокрема:

  • мінімальна температура не опустилася нижче +3,0°C, що на 0,1°C вище попереднього рекорду, зафіксованого у 2002 році;
  • максимальна температура досягла +11,6°C, перевищивши попередній рекорд на 3,7°C;
  • середньодобова температура становила +6,5°C, що на 1,4°C більше рекорду 2002 року та на 10,7°C вище кліматичної норми.

За багаторічними спостереженнями така температура відповідає початку квітня.

В Україні очікується похолодання

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що на початку лютого в Україні прогнозується похолодання, однак у перші вихідні лютого температура залишатиметься плюсовою. Температура повітря 1 та 2 лютого вдень буде до +6°C, на півдні - до +12°C. У Києві в суботу, 1 лютого, очікується до +5°C, у неділю – до +3°C.

У суботу у центральних, південних та східних областях пройдуть дощі. На заході та півночі буде хмарно, а в Карпатах можливий мокрий сніг

З наступного тижня в Україні температура знижуватиметься: спочатку до 0°C, а ближче до середини тижня очікуються морози.

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