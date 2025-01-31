У Києві та ще 13 містах України зафіксували нові температурні рекорди (карта)

Січень 2025 року дивує українців температурними рекордами. Ще один - синоптики зафіксували 30 січня у 14 обласних центрах нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook .

За багаторічними спостереженнями така температура відповідає початку квітня.

30 січня у Києві було зафіксовано три рекорди добової температури, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, зазначають в УкрГМЦ.

Найтепліше у четвер було в Ужгороді. Стовпчики термометрів у місті підіймалися до позначки в +15°С. Температурні рекорди були встановлені у таких містах:

"Така тенденція підвищення температури була викликана переміщенням теплих повітряних мас із півдня", - йдеться у повідомленні УкрГМЦ.

Згідно з даними Укргідрометцентру температурні рекоди 30 січня були встановлені у 14 містах. Метеорологи зазначають, що перевищення у деяких містах сягали +6°С.

В Україні очікується похолодання

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що на початку лютого в Україні прогнозується похолодання, однак у перші вихідні лютого температура залишатиметься плюсовою. Температура повітря 1 та 2 лютого вдень буде до +6°C, на півдні - до +12°C. У Києві в суботу, 1 лютого, очікується до +5°C, у неділю – до +3°C.

У суботу у центральних, південних та східних областях пройдуть дощі. На заході та півночі буде хмарно, а в Карпатах можливий мокрий сніг

З наступного тижня в Україні температура знижуватиметься: спочатку до 0°C, а ближче до середини тижня очікуються морози.

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