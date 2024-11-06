UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни

Сніг із дощем, але не скрізь. Де чекати поганої погоди сьогодні в Україні

Фото: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 6 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 6 листопада, в Україні буде морозно вночі та порівняно тепло вдень. Хоча дощі та сніг все ж таки не обійдуть стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Найближчої ночі очікується від -3...+3, а протягом дня середи повітря прогріється до +6....+11 градусів, на Закарпатті  та півдні до +10...+13 градусів", - розповіла вона.

У більшості областей України переважатиме суха погода, лише в східній частині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Вітер, за даними синоптика, буде помірним, північно-західного напрямку, сильний, до штормових поривів, ще залишиться на сході та північному сході України.

Погода у Києві

У Києві 6 листопада буде без опадів. Вітер північно-західний, помірний, часом рвучкий. Найближчої ночі +1...+3 градусів, вдень +7...+9 градусів.

Погода в Україні у листопаді

У листопаді 2024 в Україні відчутно похолодало. До звичних "плюсів" додалися морози. Крім Карпат, де перший сніг випав ще наприкінці вересня, сніг уже випав у Харкові та Києві.

Зокрема, 5 листопада у Києві закінчився період без морозу. Вперше восени температура повітря знизилася до 2,1 градуса морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 21 квітня - всього 198 днів.

Детальніше про погоду в Україні на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день