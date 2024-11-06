Сніг із дощем, але не скрізь. Де чекати поганої погоди сьогодні в Україні

"Найближчої ночі очікується від -3...+3, а протягом дня середи повітря прогріється до +6....+11 градусів, на Закарпатті та півдні до +10...+13 градусів", - розповіла вона.

У більшості областей України переважатиме суха погода, лише в східній частині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Вітер, за даними синоптика, буде помірним, північно-західного напрямку, сильний, до штормових поривів, ще залишиться на сході та північному сході України.

Погода у Києві

У Києві 6 листопада буде без опадів. Вітер північно-західний, помірний, часом рвучкий. Найближчої ночі +1...+3 градусів, вдень +7...+9 градусів.