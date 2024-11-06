Снег с дождем, но не везде. Где ждать плохую погоду сегодня в Украине

Сегодня, 6 ноября, в Украине будет морозно ночью и сравнительно тепло днем. Хотя дожди и снег все же не обойдут стороной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В ближайшую ночь ожидается от -3...+3 градусов, а в течение дня среды воздух прогреется до +6....+11 градусов, на Закарпатье и юге до +10...+13 градусов", - рассказала синоптик.
В большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, только в восточной части пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер, по данным синоптика, будет умеренным, северо-западного направления, сильный до штормовых порывов, еще останется на востоке и северо-востоке Украины.
В Киеве 6 ноября будет без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. В ближайшую ночь +1...+3 градусов, днем +7...+9 градусов.
В ноябре 2024 в Украине ощутимо похолодало. К привычным "плюсам" добавились и морозы. Помимо Карпат, где первый снег выпал еще в конце сентября, снег уже выпал в Харькове и в Киеве.
В частности, 5 ноября в Киеве закончился период без мороза. Впервые этой осенью температура воздуха снизилась до 2,1 градуса мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 21 апреля - всего 198 дней.
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