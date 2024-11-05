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У Києві зафіксували перший "мінус": безморозний період тривав майже 200 днів

Україна, Вівторок 05 листопада 2024 11:13
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У Києві зафіксували перший "мінус": безморозний період тривав майже 200 днів Фото: Перший мороз в Києві зафіксували 5 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві 5 листопада вперше цієї осені температура повітря знизилась до 2,1 градусів морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 21 квітня – загалом 198 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними обсерваторії, середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.

Найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. – лише 144 дні, а рекордно довгий - 232 дні відмічений у 2023 році.

"Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 градусів у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада", - йдеться в повідомленні.

Погода восени

Цьогорічний жовтень увійшов у десятку найтепліших у столиці з 1881 року. Середньомісячна температура повітря у жовтні в Києві дорівнювала 10,9 градусів, що на 2,3 градусів вище за кліматичну норму.

Нагадаємо, вересень був найтеплішим в історії Києва. Середньомісячна температура повітря дорівнювала 20,6 градусів тепла що на 5,7 градусів вище за кліматичну норму. Було встановлено 11 температурних рекордів. Метеорологічна осінь прийшла в Київ із запізненням на два тижні 30 вересня.

Метеорологічна осінь прийшла в Київ із запізненням на два тижні - 30 вересня.

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