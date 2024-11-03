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У Харкові вже випав перший сніг. Синоптик розповіла, де чекати на таку погоду завтра

Україна, Неділя 03 листопада 2024 13:59
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У Харкові вже випав перший сніг. Синоптик розповіла, де чекати на таку погоду завтра Фото: у яких областях в Україні випаде сніг 4 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

3 листопада у Харкові вже випав перший сніг. Завтра таку ж погоду варто очікувати в низці регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Кадри першого снігу у Харкові публікують місцеві пабліки. Судячи з відео, сніг у Харкові падає мокрий, не залишаючись на дорогах та трасах.

Де чекати сніг 4 листопада в Україні

У свою чергу, синоптик Наталка Діденко розповіла, що сніг 4 листопада випаде не тільки в Харкові та області, де така погода затримається, а ймовірний ще у п'яти регіонах.

"У понеділок на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Поєднання вологого циклону та холодного арктичного повітря", - зазначила вона.

З підвищенням денної температури повітря після холодної ночі сніг, за даними синоптика, переходитиме в дощ, а потім у згаданих областях припиниться взагалі.

"Найближчої ночі ще невеликі опади побродять по півночі України. А на решті території переважатиме суха погода", - зазначила Діденко.

Сильні пориви вітру та холодна погода

Крім того, як додала вона, завтра пориви сильного північного вітру досягатимуть штормових, до 15-20 м/с, а холодна погода триватиме.

"4 листопада вночі від -2.....+5 градусів, протягом дня понеділка +4...+8 градусів, у південній частині +8....+11 градусів", - зазначила синоптик.

Погода у Києві

У Києві найближчої ночі ймовірний невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі +3...+5 градусів, завтра вдень +5....+7 градусів.

Крім того, у столиці в понеділок очікується сильний північний вітер із штормовими поривами, до 15-20 м/с.

Сніг в Україні і не лише

Якщо враховувати гори, то перший сніг в Україні в Карпатах випав наприкінці вересня. З того часу сніговий покрив там перестав бути новинкою. На початку жовтня там фіксували кучугури до 13 см.

Зазначимо, що сніг в Україні 4 листопада прогнозували ще перед вихідними. Причому в областях, де він ймовірний, погода обіцяє бути складною - з налипанням та сильним вітром.

Нагадаємо, 21 вересня в Африці пройшов сильний снігопад. Місцями кучугури досягали до двох метрів.

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