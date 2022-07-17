Снесут ли Дом офицеров в Виннице после ракетного удара: ответ ОВА

Дом офицеров в Виннице, куда попала ракета в четверг, 14 июля, полностью сносить не будут, а разберут только те части, где опасно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.
"После попадания ракеты здание является аварийным. Таков вывод ГСЧС. После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов", - говорит он.
По его словам, речь пока не идет о сносе всего объекта, а лишь о демонтаже аварийных конструкций.
"Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом стойкости Винницы", - констатировал Борзов.
Как сообщалось, количество жертв из-за ракетного удара по Виннице возросло до 24. В больнице погибла еще одна женщина.
Подробнее о ракетной атаке на Винницу в четверг, 14 июля, - читайте в материале РБК-Украина.
Ранее, 25 марта, российские военные открыли огонь по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице. Всего было запущено шесть крылатых ракет. Тогда обошлось без жертв.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.