Оккупанты в Виннице обстреляли ракетами Командование Воздушных сил
Фото: оккупанты в Виннице обстреляли ракетами командование Воздушных сил (фото t.me/kpszsu/705)
Российские военные открыли огонь по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице. Всего было запущено шесть крылатых ракет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.
Часть из ракет была сбита противовоздушной обороной. Другая же - попала в несколько сооружений и нанесла разрушения инфраструктуре.
"Последствия ракетного удара оккупантов уточняются", - пишет пресс-служба.
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