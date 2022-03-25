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Оккупанты в Виннице обстреляли ракетами Командование Воздушных сил

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Пятница 25 марта 2022 19:25
Оккупанты в Виннице обстреляли ракетами Командование Воздушных сил Фото: оккупанты в Виннице обстреляли ракетами командование Воздушных сил (фото t.me/kpszsu/705)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные открыли огонь по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице. Всего было запущено шесть крылатых ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Часть из ракет была сбита противовоздушной обороной. Другая же - попала в несколько сооружений и нанесла разрушения инфраструктуре.

"Последствия ракетного удара оккупантов уточняются", - пишет пресс-служба.

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