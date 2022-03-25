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Жертв в результате ракетного удара в Виннице нет, - мэр

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Винница, Пятница 25 марта 2022 22:37
Жертв в результате ракетного удара в Виннице нет, - мэр Городской голова Винницы Сергей Моргунов (vezha-ua)
Автор: Татьяна Самарук

Городской голова Винницы Сергей Моргунов рассказал, что в результате ракетного удара российских оккупантов по территории Командования Воздушных сил жертв нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра.

"Сегодня, по информации Командования ВС ВСУ, российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Командования, что привело к существенным разрушениям инфраструктуры", - написал Моргунов.

Мэр отметил, что жертв нет и последствия уточняются.

Также мэр попросил жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия.

К тому же он поблагодарил за то, что горожане не распространяли фото и видео с места удара, чтобы не помогать врагу.

Ранее мы сообщили, что окупанты в Виннице обстреляли ракетами командование Воздушных сил.

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