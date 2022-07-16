Число жертв из-за ракетного удара по Виннице возросло

Количество жертв из-за ракетного удара по Виннице возросло до 24. В больнице погибла еще одна женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.

"24 погибших ... к сожалению, еще одна женщина умерла сегодня в больнице - 85% ожогов продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых 4 детей", - написал он.

При этом добавил, что до сих пор четыре человека остаются в розыске пропавших без вести.

Напомним, 14 июля российские оккупанты обстреляли ракетами центр Винницы.

Добавим, президент Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку и заявил, что оккупанты будут отвечать за удары по Виннице и другим городам Украины. Вооруженные силы Украины обязательно это обеспечат.

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