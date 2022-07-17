Чи знесуть Будинок офіцерів в Вінниці після ракетного удару: відповідь ОВА

Будинок офіцерів у Вінниці, куди влучила ракета у четвер, 14 липня, повністю зносити не будуть, а розберуть тільки ті частини, де небезпечно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.
"Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС. Після обстеження фахівцями, було прийнято рішення про розбір завалів", - каже він.
За його словами, наразі мова не йде про знесення всього об’єкту, а лише про демонтаж аварійних конструкцій.
"Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці", - констатував Борзов.
Як повідомлялось, кількість жертв через ракетний удар по Вінниці зросла до 24. У лікарні загинула ще одна жінка.
Детальніше про ракетну атаку на Вінницю у четвер, 14 липня, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Раніше, 25 березня, російські військові відкрили вогонь територією Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці. Усього було запущено шість крилатих ракет. Тоді обійшлось без жертв.
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