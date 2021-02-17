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Снегопады в Украине: ограничения на фуры действуют в Ивано-Франковской области

Автор: РБК-Украина

В Ивано-Франковской области продолжают действовать ограничения на грузовики на автодороге Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя - г. Городенка). Такие меры связаны с необходимостью обеспечить работу снегоуборочной техники.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укравтодора.

Спасатели отчитались, что в Хмельницкой, Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях за минувшие сутки в целом расчистили 110 км дорог.

На подъездах к Киеву продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС.

Как сообщало РБК-Украина, 16 февраля ограничение на движение транспорта, введенное из-за снегопадов, сняла Ровенская область.

Напомним, сегодня утром из-за снегопадов в трех областях оставалось ограниченным движение на дорогах.

Сегодня, 17 февраля, западные и некоторые центральные регионы Украины накроют снегопады. Температура воздуха в Украине днем будет колебаться от -11 до +1, а ночью столбики термометров опустятся до -23.

По прогнозам украинских синоптиков, погода в Украине в ближайшие дни будет морозной. В частности, завтра на западе и местами на севере и в центре страны ожидаются снегопады, ночью столбики термометров опустятся до -22.

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