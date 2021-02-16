Из-за снегопадов в трех областях остается ограниченным движение на дорогах
В Украине продолжают ликвидировать последствия сильных снегопадов. Для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники в трех областях ограничено движение транспорта на дорогах.
Так, по состоянию на 7 утра продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на следующих дорогах:
- Волынская область - на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Т-03-05 Шацк-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).
- Ивано-Франковская область - на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка).
- Ровенская область - на а/д регионального значения в пределах области: Т-18-06 Ровно-Млинов-Буск-Перемышляны, Т-18-15 Дубно-Млинов, Т-18-17 Бережниця-Деражное-Клевань, Т-18- 24 Дерманка-Корец.
"Подразделениями ГСЧС в сутки высвобождено из снежных заносов 128 транспортных средств (с начала непогоды высвобождено 2 749 единиц, в том числе 105 карет скорой помощи, 79 автобусов) и оказана помощь 240 лицам (с начала непогоды 5 335 человек). Убрано 23 поваленных дерева", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, вчера ограничения движения на дорогах действовали в четырех областях.
Отметим, сегодня в Украине будет без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от -13 до +1, а ночью ударят сильные морозы до -24 градусов.