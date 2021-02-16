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Из-за снегопадов в трех областях остается ограниченным движение на дорогах

Новина українською → Украина, Вторник 16 февраля 2021 08:38
Из-за снегопадов в трех областях остается ограниченным движение на дорогах Фото: снегоуборочная техника (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине продолжают ликвидировать последствия сильных снегопадов. Для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники в трех областях ограничено движение транспорта на дорогах.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на 7 утра продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на следующих дорогах:

  • Волынская область - на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Т-03-05 Шацк-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).
  • Ивано-Франковская область - на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка).
  • Ровенская область - на а/д регионального значения в пределах области: Т-18-06 Ровно-Млинов-Буск-Перемышляны, Т-18-15 Дубно-Млинов, Т-18-17 Бережниця-Деражное-Клевань, Т-18- 24 Дерманка-Корец.

"Подразделениями ГСЧС в сутки высвобождено из снежных заносов 128 транспортных средств (с начала непогоды высвобождено 2 749 единиц, в том числе 105 карет скорой помощи, 79 автобусов) и оказана помощь 240 лицам (с начала непогоды 5 335 человек). Убрано 23 поваленных дерева", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, вчера ограничения движения на дорогах действовали в четырех областях.

Отметим, сегодня в Украине будет без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от -13 до +1, а ночью ударят сильные морозы до -24 градусов.

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