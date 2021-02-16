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Зима не отступает. Ночные морозы до -22 и снегопады удержатся в Украине и завтра

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 11:58
Зима не отступает. Ночные морозы до -22 и снегопады удержатся в Украине и завтра Фото: снегопады в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной. Также местами ожидаются снегопады, ночью столбики термометров опустятся до -22.

Соответствующая информация содержится на сайте украинского Гидрометцентра.

Согласно прогнозам, 17 февраля на западе Украины будут снегопады, днем от -2 до -7, ночью от -5 до -17. На севере снег ожидается только в Киеве и Киевской области, в остальных регионах переменная облачность. Днем от -7 до -11, ночью от -17 до -22.

На востоке днем от -5 до -9, ночью от -13 до -19. В центральной части днем от -7 до -9, ночью от -16 до -22. На юге днем от -3 до -9, ночью от -7 до -19.

Зима не отступает. Ночные морозы до -22 и снегопады удержатся в Украине и завтра

Фото: погода в Украине

Напомним, сегодня днем в Украине осадков не ожидается, во всех регионах будет переменная облачность.

Ранее сообщалось, что погода резко изменится в последнюю неделю февраля. В частности, ожидается потепление до плюсовых температур, а в некоторых областях - свыше +10. Температура воздуха начнет повышаться уже на этих выходных, а с середины следующей недели "плюсы" будут даже в ночное время.

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