Зима не отступает. Ночные морозы до -22 и снегопады удержатся в Украине и завтра
Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной. Также местами ожидаются снегопады, ночью столбики термометров опустятся до -22.
Соответствующая информация содержится на сайте украинского Гидрометцентра.
Согласно прогнозам, 17 февраля на западе Украины будут снегопады, днем от -2 до -7, ночью от -5 до -17. На севере снег ожидается только в Киеве и Киевской области, в остальных регионах переменная облачность. Днем от -7 до -11, ночью от -17 до -22.
На востоке днем от -5 до -9, ночью от -13 до -19. В центральной части днем от -7 до -9, ночью от -16 до -22. На юге днем от -3 до -9, ночью от -7 до -19.
Фото: погода в Украине
Напомним, сегодня днем в Украине осадков не ожидается, во всех регионах будет переменная облачность.
Ранее сообщалось, что погода резко изменится в последнюю неделю февраля. В частности, ожидается потепление до плюсовых температур, а в некоторых областях - свыше +10. Температура воздуха начнет повышаться уже на этих выходных, а с середины следующей недели "плюсы" будут даже в ночное время.