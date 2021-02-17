Снегопад на западе и мороз: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 17 февраля, западные и некоторые центральные регионы Украины укроют снегопады. Температура воздуха в стране днем будет колебаться от -11 до +1, а ночью столбики термометров опустятся до -23.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня снег будет идти в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории Украины будет переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от -3 до +1, а ночью она будет составлять от -12 до -6.

В центральных и южных областях температура воздуха днем будет от -11 до -4, а ночью от -23 до -15.

В восточных и южных регионах температура днем будет колебаться от -9 до -1. Ночью она будет в пределах -19 -10.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет без осадков. Температура воздуха днем будет от -10 до -6, а ночью от -21 до -16 градусов.