RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Снігопади в Україні: обмеження на фури діють в Івано-Франківській області

Автор: РБК-Україна

В Івано-Франківській області продовжують діяти обмеження на вантажівки на автодорозі Р-24 Татарів-Кам`янець-Подільський (ділянка м. Коломия - м. Городенка). Такі заходи пов'язані з необхідністю забезпечити роботу снігоприбиральної техніки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на інформацію Укравтодору.

Рятувальники відзвітувались, що у Хмельницькій, Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях за минулу добу загалом розчистили 110 км доріг.

На в'їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 лютого обмеження на рух транспорту, запроваджене через снігопади, зняла Рівненська область.

Нагадаємо, сьогодні вранці через снігопади в трьох областях залишався обмеженим рух на дорогах.

Сьогодні, 17 лютого, західні і деякі центральні регіони України накриють снігопади. Температура повітря в Україні вдень коливатиметься від -11 до +1, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -23.

Згідно з прогнозами українських синоптиків, погода в Україні в найближчі дні буде морозною. Зокрема, завтра на заході та місцями на півночі і в центрі країни очікуються снігопади, вночі стовпчики термометрів опустяться до -22.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода
Читайте також
У Карпатах оголосили третій рівень небезпеки: існує загроза сходження лавин
Снігопад на заході та мороз: прогноз погоди на сьогодні
Зима не відступає. Нічні морози до -22 та снігопади утримаються в Україні і завтра
Прогноз погоди