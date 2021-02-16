Снегопад в Украине: Ровенская область сняла ограничения на транспорт
Фото: снегопад в Украине (РБК-Украина)
Ровенская область сняла ограничения на движение транспорта, которое было введено в связи со снегопадами. На данный момент проезд по дорогам обеспечен.
Об этом говорится в сообщении на сайте "Укравтодора".
Сообщается, что ограничения сняли с 12:00, проезд обеспечен по всей дорожной сети региона. Продолжается расчистка дорог с малой интенсивностью движения.
В то же время, по данным ГСЧС, ограничения на дорогах остаются:
- Волынская область - на трассе Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Т-03-05 Шацк-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).
- Ивано-Франковская область - на трассе Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка).
Напомним, сегодня утром из-за снегопадов в трех областях оставалось ограниченным движение на дорогах.
Согласно прогнозам украинских синоптиков, погода в Украине в ближайшие дни будет морозной. В частности, завтра на западе и местами на север и в центре страны ожидаются снегопады, ночью столбики термометров опустятся до -22.