Снег в первый день зимы: прогноз погоды на завтра
В среду, 1 декабря, в Украине ожидается снег в западных и северных регионах. Тем временем температура на юге будет достигать + 8 градусов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по всем областям
Днем 1 декабря, в западных и северных регионах ожидается снег. На остальной территории Украины будет солнечно. Температура воздуха составит:
- на западе днем от 0 до +4, а ночью - от 0 до -2;
- на севере днем от 0 до + 3, а ночью - от -2 до -4;
- на востоке днем от 0 до +2, а ночью - от -2 до -4;
- на юге днем от +4 до +8, а ночью - от 0 до -3;
- в центре днем от +0 до +3, а ночью - от -1 до -3.
Фото: в Украине 1 декабря ожидается снег за западе (meteo.gov.ua)
Прогноз в Киеве
В столице во вторник ожидается также снег. Днем воздух прогреется от 0 до +3. Температура ночью составит от -1 до -4.
Фото: в Украине 1 декабря ожидается снег за западе (meteo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в ночь на 1 декабря в Киеве грузовикам могут ограничить въезд в город.
Также ожидается, что в тот же день ряд областей в стране заметет снегом.