ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украину заметет снегом в первый день зимы: где именно

Новина українською →
Украина, Вторник 30 ноября 2021 12:55
Украину заметет снегом в первый день зимы: где именно Фото: Украину засыплет снегом в первый день зимы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В среду, 1 декабря, ожидаются снегопады в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Киев не станет исключением, снег выпадет и там.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В первый день зимы снегопады прогнозируют в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, а также в Киеве.

Температура воздуха на западе опустится до 2+4 днем, а ночью -1+1. На севере страны днем будет -1+1, и так же ночью. В восточных областях сохранится солнечная погода, днем будет -1+1, так и ночью.

Украину заметет снегом в первый день зимы: где именно

В Центральных областях Украины температура воздуха составит -1+2. На юге днем будет +2+8, а ночью -1+1.

В Киеве, по прогнозу синоптиков, выпадет снег. Температура воздуха днем составит -1+1, так же и ночью.

Напомним, в столице во вторник, 30 ноября, ожидается переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется от +1 до +4. Температура ночью составит - от +1 до +3.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Снегопад
NEWS
Высший совет правосудия уволил главу Верховного Суда
Высший совет правосудия уволил главу Верховного Суда
DAILY
"Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора "Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны