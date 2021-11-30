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Киев в ночь на 1 декабря может запретить въезд грузовиков: названо условие

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Вторник 30 ноября 2021 17:54
Киев в ночь на 1 декабря может запретить въезд грузовиков: названо условие Фото: Киев в ночь на 1 декабря может запретить въезд грузовиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 1 декабря, в случае непогоды, в Киеве могут ограничить въезд грузовиков в город. Это поможет уменьшить нагрузку на дорожную сеть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

Еще до начала осадков, дорожники начнут обработку дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами.

"В случае ухудшения погодных условий будет принято решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в город. Такая мера позволит уменьшить нагрузку на дорожную сеть города и уменьшить вероятность пробок", - пишет пресс-служба КГГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 1 декабря Украину заметет снегом. Киев не станет исключением.

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