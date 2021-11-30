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Сніг у перший день зими: прогноз погоди на завтра

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Вівторок 30 листопада 2021 20:17
Сніг у перший день зими: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 1 грудня очікується сніг за заході (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У середу, 1 грудня, в Україні очікується сніг в західних та північних регіонах. Тим часом температура на півдні сягатиме +8 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Вдень 1 грудня, в західних і північних регіонах очікується сніг. На решті території України буде сонячно. Температура повітря складе:

  • на заході вдень від 0 до +4, а вночі - від 0 до -2;
  • на півночі вдень від 0 до + 3, а вночі - від -2 до -4;
  • на сході вдень від 0 до +2, а вночі - від -2 до -4;
  • на півдні вдень від +4 до +8, а вночі - від 0 до -3;
  • у центрі вдень від +0 до +3, а вночі - від -1 до -3.

Сніг у перший день зими: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні 1 грудня очікується сніг за заході (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці у вівторок очікується також сніг. Вдень повітря прогріється від 0 до +3. Температура вночі становитиме - від -1 до -4.

Сніг у перший день зими: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні 1 грудня очікується сніг за заході (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що у ніч на 1 грудня в Києві вантажівкам можуть обмежити в'їзд до міста.

Також очікується, що того ж дня низку областей в країні замете снігом.

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