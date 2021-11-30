Сніг у перший день зими: прогноз погоди на завтра

У середу, 1 грудня, в Україні очікується сніг в західних та північних регіонах. Тим часом температура на півдні сягатиме +8 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Фото: в Україні 1 грудня очікується сніг за заході (meteo.gov.ua)

У столиці у вівторок очікується також сніг. Вдень повітря прогріється від 0 до +3. Температура вночі становитиме - від -1 до -4.

Фото: в Україні 1 грудня очікується сніг за заході (meteo.gov.ua)

Вдень 1 грудня, в західних і північних регіонах очікується сніг. На решті території України буде сонячно. Температура повітря складе:

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що у ніч на 1 грудня в Києві вантажівкам можуть обмежити в'їзд до міста.

Також очікується, що того ж дня низку областей в країні замете снігом.