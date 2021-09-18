СНБО вводит новые санкции, а почти все правление "Нафтогаза" могут уволить: новости за 17 сентября

Совет национальной безопасности и обороны Украины провел заседание, почти все правление "Нафтогаза" могут уволить на следующей неделе, президент Владимир Зеленский дал паралимпийцу Максиму Крипаку звание Героя Украины. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 17 сентября - в материале РБК-Украина.

Новые санкции, расходы на оборону и реестр олигархов: итоги заседания СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины провел в пятницу, 17 сентября, очередное заседание. На повестке дня были новые санкции, вопрос расходов на оборону и закон об олигархах.

СНБО на заседании принял пакет санкций против организаторов, агитаторов и наблюдателей на выборах в российскую Госдуму, которые проводятся на оккупированных территориях Украины.

Под новые санкции СНБО также попали 7 сотрудников Федеральной службы безопасности России, которые имели непосредственное отношение к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

На заседании СНБО также обсудили увеличение расходов на оборону в Государственном бюджете на 2022 год.

СНБО завершил работу над системой мониторинга олигархов в Украине. Эта система нужна для функционирования закона о деолигархизации.

Смерть судьи Писанца: в ГБР не исключают версию умышленного убийства

В Государственном бюро расследований (ГБР) не исключают версию умышленного убийства судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца. Следствие проверяет все возможные версии.

Напомним, судью Печерского районного суда города Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы. По факту смерти судьи правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). В столичном суде Писанец, среди прочего, был следственным судьей дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Почти все правление "Нафтогаза" могут уволить на следующей неделе. Витренко останется

Кабинет министров на следующей неделе может уволить почти все правление НАК "Нафтогаз Украины". Но глава правления Юрий Витренко останется на должности. Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников.

По их словам, после отставки трех членов наблюдательный совет НАК практически не может действовать из-за отсутствия кворума. В этом случае функции набсовета выполняет Кабмин.

В Испании умерла украинка, упавшая в пропасть во время селфи

Украинская туристка сорвалась в пропасть в Испании, когда делала селфи. Трагедия произошла в испанском городе Бенидорм. Как сообщают очевидцы, девушка взобралась на быльца ради эффектного селфи. Однако, в какой-то миг она потеряла равновесие, сорвалась и упала с утеса, ударившись о камни, в море.

На помощь девушке вызвали экстренные службы. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, одному из спасателей удалось добраться до украинки. Туристку доставили в больницу, однако вскоре она умерла от полученных травм.

Зеленский дал паралимпийцу Крипаку звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский дал паралимпийцу Максиму Крипаку звание Героя Украины. Он является десятикратным паралимпийским чемпионом по плаванию.

Напомним, украинский пловец Максим Крипак на Паралимпиаде-2020 в Токио завоевал пять золотых медалей, а также установил несколько рекордов.

Мэра Ивана-Франковска начали атаковать беременные женщины: пусть выполняет обещание!

Мэр Ивано-Франковска попал в интересную ситуацию благодаря своему обещанию выплатить 100 тысяч гривен первой женщине, забеременевшей после вакцинации. Сейчас в интересном положении после прививки находятся 100 женщин и они требуют денег.

По его словам, эти женщины хотят получить 100 тысяч гривен, но он просто пошутил. "Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тыс. гривен. У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook присылают, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели", - сказал Марцинкив.

В Киеве начали измерять температуру в транспорте. Водители должны быть в форме

В пятницу, 17 сентября в столице начали контроль соблюдения новых стандартов перевозок в общественном транспорте. В рамках чего в салонах будут проверять температуру, а водители должны одевать спецформу.

Для фиксации нарушений инспекторы будут иметь постоянно включенные боди-камеры, которые прикрепляются непосредственно на одежду сотрудников. =

"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит

В Украине возобновилась дискуссия о переходе к латинскому алфавиту. Поводом стало заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что стране необходимо избавиться от кириллицы. В чем плюсы и минусы этой идеи, чему нас учит опыт других стран и насколько он применим в Украине – в материале РБК-Украина.

Штормовое предупреждение: где будет ливень

В Украине объявлено штормовое предупреждение на субботу, 18 сентября. Большинство областей накроет ливень.

"Ооранжевый" уровень опасности из-за ливня объявлен во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. В западных областях также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).