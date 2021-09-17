Почти все правление "Нафтогаза" могут уволить на следующей неделе. Витренко останется
Кабинет министров на следующей неделе может уволить почти все правление НАК "Нафтогаз Украины". Но глава правления Юрий Витренко останется на должности.
Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников.
По их словам, после отставки трех членов наблюдательный совет НАК практически не может действовать из-за отсутствия кворума. В этом случае функции набсовета выполняет Кабмин.
"Вопрос об увольнении правления может быть вынесен на рассмотрение Кабмина уже в следующую среду", - сказал один из собеседников РБК-Украина.
В частности, ожидается увольнение финансового директора Питера ван Дрила и директора по трансформации Группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера. Они заявляли о намерении покинуть компанию после смены главы НАК.
Также может быть уволен первый заместитель главы правления Сергей Перелома и директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк.
По информации РБК-Украина, место Переломы может занять Олег Диденко, который уже работал в НАК и с 2014 по 2020 год возглавлял дочернюю компанию "Газ Украины".
Теклюка может заменить Владислав Воловик, который был заместителем Диденко в "Газ Украины".
Напомним, на прошлой неделе три члена набсовета "Нафтогаза" ушли в отставку из-за нового витка конфликта, связанного с тем, что компанию возглавляет Юрий Витренко.