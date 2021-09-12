ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Секретарь СНБО предложил перевести украинское правописание на латиницу

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 сентября 2021 11:46
Секретарь СНБО предложил перевести украинское правописание на латиницу Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов поддерживает переход правописания с кириллицы на латиницу. Кроме того, он выступает за двуязычие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова "Радио Свобода".

"Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - сказал он.

Кроме того, Данилов заявил, что английский язык должен быть обязательным начиная с детского сада.

"Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязателен. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык - это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть", - добавил он.

Напомним, в 2018 году в Казахстане утвердили переход на латинскую версию алфавита. Обязательному переводу будут подлежать книги, документы и периодические издания.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО
NEWS
Меркель поддерживает "Северный поток-2", но требует гарантий транзита газа через Украину
Меркель поддерживает "Северный поток-2", но требует гарантий транзита газа через Украину
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси