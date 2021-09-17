Расходы на оборону в госбюджете-2022: на что пойдут деньги

В госбюджете-2022 заложено увеличение финансирования сектора безопасности и обороны по сравнению с прошлым годом. Эти средства планируется направить на повышение денежного довольствия военных, решение вопроса с жильем для ветеранов и новые образцы вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова .

"Президентом (Владимиром Зеленским - ред.) было принято решение об увеличении финансирования сектора безопасности и обороны по сравнению с 2021 годом. Если у нас в 2021 году сектор финансировался с позиции 5,93, то она будет увеличена в 2022 году до 5,95 от ВВП страны. Это составит 319,4 млрд гривен", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

По его словам, прежде всего эти деньги пойдут на увеличение денежного довольствия военным. Кроме того, планируется закрыть вопрос с жильем для ветеранов.

Помимо этого в бюджете на следующий год предусмотрено увеличение финансирования украинских ракетных программ и другого новейшего вооружения, а также развитие военно-морских сил Украины.