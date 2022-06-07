В СНБО рассказали о новом способе Кремля "сохранить лицо" Путина

Американский военный стратег Эдвард Люттвак активно продвигает идею референдума на Донбассе как единственный вариант завершения войны. Таким образом, он подыгрывает Кремлю в очередной попытке сохранить лицо Путина в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации.

Как передает ЦПД, Люттвак считает, что "обе стороны должны выиграть в войне", поскольку, по его мнению, "невозможно победить Россию и заставить Украину сдаться".

Он с апреля продвигает идею о проведении "настоящего референдума" на части территорий Донбасса. Российские пропагандисты давят на то, что "Украина не может отказать народу в выборе".

Как сообщалось, в России фактически подтвердили подготовку "референдумов" на оккупированном Донбассе. На этот раз - о вхождении новых территорий в состав России. Изначально в Кремле датой "референдума" называли 11 сентября 2022 года. Позже сроки поменялись и назывались более размытые сроки - в течение года.

Напомним, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости "сохранить лицо России". В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское общество не пойдет на уступки и не будет искать выход для Москвы.

В свою очередь, советник главы ОП Михаил Подоляк ранее заявлял, что Украина не видит возможности завершить войну с "сохранением лица" России. Это невозможно после преступлений российских военных в Буче и Мариуполе.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украина будет бороться до освобождения всех территорий. А президенту РФ Владимиру Путину, чтобы "сохранить лицо", достаточно убраться с территории украинского государства.

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