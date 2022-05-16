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Подоляк о предложениях "сохранить лицо" России: как это возможно после Бучи и Мариуполя

Новина українською →
Киев, Понедельник 16 мая 2022 15:41
Подоляк о предложениях "сохранить лицо" России: как это возможно после Бучи и Мариуполя Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина не видит возможности завершить войну с "сохранением лица" России. Это невозможно после преступлений российских военных в Буче и Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Некоторые западные политики хотят завершения войны (в Украине - ред.) с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий", - написал в своем Twitter Подоляк, в ответ на статью в журнале Politico, где говорится о стремлении некоторых лидеров Европы начать мирные переговоры с Москвой.

Советник главы ОП подчеркнул, что после Бучи и Мариуполя завершить войну с "сохранением лица" России невозможно. Он назвал удивительной логикой европейских политиков в этом вопросе.

"Но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей", - подытожил Подоляк.

Напомним, сегодня в Politico вышла статья под названием "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В ней отмечены опасения лидеров Германии, Франции и Италии в случае победы Украины в войне против России. Кроме того, указано в материале, Берлин, Париж и Рим начали призывать к переговорам с Москвой.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не пойдет на уступки и не намерена искать способ "сохранить лицо" России.

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