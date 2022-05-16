Подоляк о предложениях "сохранить лицо" России: как это возможно после Бучи и Мариуполя

Украина не видит возможности завершить войну с "сохранением лица" России. Это невозможно после преступлений российских военных в Буче и Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка .

"Некоторые западные политики хотят завершения войны (в Украине - ред.) с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий", - написал в своем Twitter Подоляк, в ответ на статью в журнале Politico, где говорится о стремлении некоторых лидеров Европы начать мирные переговоры с Москвой.

Советник главы ОП подчеркнул, что после Бучи и Мариуполя завершить войну с "сохранением лица" России невозможно. Он назвал удивительной логикой европейских политиков в этом вопросе.

"Но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей", - подытожил Подоляк.