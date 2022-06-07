В РНБО розповіли про новий спосіб Кремля "зберегти обличчя" Путіна

Американський військовий стратег Едвард Люттвак активно просуває ідею референдуму на Донбасі як єдиний варіант завершення війни. Таким чином він підігрує Кремлю в черговій спробі зберегти обличчя Путіна у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації.

Як передає ЦПД, Люттвак вважає, що "обидві сторони мають виграти у війні", оскільки, на його думку, "неможливо перемогти Росію та неможливо змусити Україну здатися".

Він з квітня просуває ідею щодо проведення "справжнього референдуму" на частині територій Донбасу. Російські пропагандисти давлять на те, що "Україна не може відмовити народу у виборі".

Як повідомлялось, в Росії фактично підтвердили підготовку "референдумів" на окупованому Донбасі. Цього разу - про входження нових територій до складу Росії. Спочатку в Кремлі датою "референдуму" називали 11 вересня 2022 року. Пізніше терміни змінилися і називалися більш розмиті терміни - протягом року.

Нагадаємо, раніше французький лідер Еммануель Макрон заявив про необхідність "зберегти обличчя Росії". У відповідь президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українське суспільство не піде на поступки і не буде шукати вихід для Москви.

Своєю чергою радник голови ОП Михайло Подоляк раніше заявляв, що Україна не бачить можливості завершити війну зі "збереженням обличчя" Росії. Це неможливо після злочинів російських військових у Бучі та Маріуполі.

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Україна боротиметься до звільнення всіх територій. А президенту РФ Володимиру Путіну, щоб "зберегти обличчя" достатньо забратися з території української держави.

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