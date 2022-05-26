В Минобороны рассказали Путину, как сохранить лицо

Украина будет бороться до полного освобождения всех территорий. А президенту РФ Владимиру Путину, чтобы сохранить лицо, достаточно убраться с территории украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр во время брифинга.

"Украина будет бороться до полного освобождения наших территорий в международно-признанных границах. А сохранить лица Путин может убравшись прочь с наших территорий", - заявила она По информации замминистра, обстановка на фронте остается сложной. По словам Маляр, бои достигли максимальной интенсивности.