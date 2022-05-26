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В Минобороны рассказали Путину, как сохранить лицо

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Украина, Четверг 26 мая 2022 18:27
В Минобороны рассказали Путину, как сохранить лицо Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Украина будет бороться до полного освобождения всех территорий. А президенту РФ Владимиру Путину, чтобы сохранить лицо, достаточно убраться с территории украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр во время брифинга.

"Украина будет бороться до полного освобождения наших территорий в международно-признанных границах. А сохранить лица Путин может убравшись прочь с наших территорий", - заявила она

По информации замминистра, обстановка на фронте остается сложной. По словам Маляр, бои достигли максимальной интенсивности.

Напомним, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости "сохранить лицо России". В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское общество не пойдет на уступки и не будет искать выход для Москвы.

В свою очередь, советник главы ОП Михаил Подоляк ранее заявлял, что Украина не видит возможности завершить войну с "сохранением лица" России. Это невозможно после преступлений российских военных в Буче и Мариуполе.

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