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Стала известна новая дата "референдумов" в Херсоне и на Донбассе, - "Медуза"

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Москва, Вторник 24 мая 2022 09:59
Стала известна новая дата "референдумов" в Херсоне и на Донбассе, - "Медуза" Фото: у Владимира Путина не отказались от "присоединения" украинских регионов (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

У президента России Владимира Путина не отказались от идеи провести "референдумы" о включении оккупированного Донбасса и Херсонской области в состав РФ. Они могут пройти 11 сентября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

По словам близких к администрации президента России источников, когда именно могут пройти "референдумы", зависит от ситуации на фронте. На сегодня самая реалистичная дата - 11 сентября, когда в России проходит единый день голосования.

Также по мнению собеседников "Медузы", в те же сроки может пройти "референдум" в Южной Осетии несмотря на то, что там уже объявили о голосовании 17 июля.

Кроме того, не исключено, что в сентябре может пройти плебисцит в Беларуси о "слиянии" с Россией.

"Но это если удастся продавить Лукашенко, который от такого сценария всячески уходит", - подчеркнул один из собеседников.

Напомним, ранее участник российской переговорной делегации Леонид Слуцкий заявил, что на Донбассе ожидаются "знаковые события", и подтвердил подготовку "референдумов".

До этого западная разведка полагала, что Россия попытается присоединить оккупированный Донбасс до середины мая.

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