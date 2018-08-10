В СНБО назвали наиболее опасное направление в зоне проведения ООС

Мариупольское направление остается одним из наиболее опасных на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) одним из наиболее опасных направлений остается Мариупольское. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов во время пребывания в районе проведения операции Объединенных сил (ООС), говорится на сайте оборонного ведомства.

Турчинов отметил, что на Мариупольском направлении "не исключается проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья".

Фото: визит Александра Турчинова в зону проведения ООС

"На крайнем юге зоны противостояния - стабильно высокое количество обстрелов наших позиций и военных провокаций со стороны российско-террористических войск", - отметил он.

Как отмечается, во время пребывания в Мариупольском порту Турчинов определил с руководством Государственной пограничной службы комплекс задач по техническому обеспечению и усиления морской составляющей в обеспечении надежной защиты украинского южного рубежа.

Как ранее заявил Турчинов, военно-политическое руководство Российской Федерации рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.

По его словам, наращивание военного присутствия РФ сочетается с "грубым нарушением международного морского права в Азовском море".

"Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины", - отметил Турчинов.

Ранее сообщалось, что подразделения Объединенных сил, задействованные в обороне морского побережья, осуществляют постоянные тренировки с целью повышения готовности к отражению нападения.

Отмечалось, что в Объединенных силах значительное внимание уделяется обороне Азовского побережья о недопущении высадки вражеского морского десанта.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Российская Федерация начала задерживать иностранные суда, которые идут в украинские порты через Керченский пролив.