Сили ООС підвищують готовність до відбиття нападу з Азовського узбережжя

Раніше поблизу Маріуполя свою підготовку підвищували авіаційні навідники армійської авіації

Підрозділу Об'єднаних сил, задіяні до обороні морського узбережжя, здійснюють постійні тренування з метою підвищення готовності до відбиття нападу. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Повідомляється, що за наказом командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва всі підрозділи, задіяні до обороні морського узбережжя, здійснюють постійні тренування з метою підвищення готовності до відбиття нападу.

Відзначимо, що в Об'єднаних силах значна увага приділяється обороні Азовського узбережжя щодо недопущення висадки ворожого морського десанту. Дії сухопутного угрупування будуть підтримані всіма силами і засобами необхідними для запобігання вторгнення з моря.

Минулого тижня протягом двох днів поблизу Маріуполя свою підготовку підвищували авіаційні навідники армійської авіації, наводили на морські цілі бойові та транспортно-бойові вертольоти, а саме Мі-24 і Мі-8.

Тренування армійської авіації #ООС #операція_ОС В Об'єднаних силах приділяється значна увага обороні Азовського узбережжя щодо недопущення висадки ворожого морського десанту. Дії сухопутного угруповання будуть підтримані всіма силами і засобами необхідними для запобігання вторгнення з моря. За наказом Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва всі підрозділи, які задіяні до оборони морського узбережжя здійснюють постійні тренування з метою підвищення готовності до відбиття нападу. Минулого тижня протягом двох днів поблизу Маріуполя свою підготовку підвищували авіаційні навідники армійської авіації, які наводили на морські цілі бойові та транспортно-бойові вертольоти, а саме Мі-24 та Мі-8. Проведений захід показав – авіаційні навідники готові до бойового наведення авіації на морські цілі і у взаємодії з екіпажами вертольотів забезпечать влучну стрільбу по противнику. Разом переможемо! Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 30 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія використовує договір про співпрацю в басейні Азовського моря як засіб тиску на Україну. Азовське море відповідно до договору між Україною і Росією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 2004 року, є нормою внутрішнього користування. Тобто, відповідно до цього договору і Україна, і Росія можуть вільно використовувати басейн Азовського моря.