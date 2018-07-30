Сили ООС підвищують готовність до відбиття нападу з Азовського узбережжя

Новини Суспільство 30.07.2018 - 12:44
Ілюстративне фото (wikipedia.org Igor Dvurekov)
Ілюстративне фото (wikipedia.org Igor Dvurekov)

Раніше поблизу Маріуполя свою підготовку підвищували авіаційні навідники армійської авіації

Підрозділу Об'єднаних сил, задіяні до обороні морського узбережжя, здійснюють постійні тренування з метою підвищення готовності до відбиття нападу. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Повідомляється, що за наказом командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва всі підрозділи, задіяні до обороні морського узбережжя, здійснюють постійні тренування з метою підвищення готовності до відбиття нападу.

Відзначимо, що в Об'єднаних силах значна увага приділяється обороні Азовського узбережжя щодо недопущення висадки ворожого морського десанту. Дії сухопутного угрупування будуть підтримані всіма силами і засобами необхідними для запобігання вторгнення з моря.

Минулого тижня протягом двох днів поблизу Маріуполя свою підготовку підвищували авіаційні навідники армійської авіації, наводили на морські цілі бойові та транспортно-бойові вертольоти, а саме Мі-24 і Мі-8.

 
Тренування армійської авіації

#ООС #операція_ОС В Об'єднаних силах приділяється значна увага обороні Азовського узбережжя щодо недопущення висадки ворожого морського десанту. Дії сухопутного угруповання будуть підтримані всіма силами і засобами необхідними для запобігання вторгнення з моря. За наказом Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва всі підрозділи, які задіяні до оборони морського узбережжя здійснюють постійні тренування з метою підвищення готовності до відбиття нападу. Минулого тижня протягом двох днів поблизу Маріуполя свою підготовку підвищували авіаційні навідники армійської авіації, які наводили на морські цілі бойові та транспортно-бойові вертольоти, а саме Мі-24 та Мі-8. Проведений захід показав – авіаційні навідники готові до бойового наведення авіації на морські цілі і у взаємодії з екіпажами вертольотів забезпечать влучну стрільбу по противнику. Разом переможемо! Слава Україні!

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 30 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія використовує договір про співпрацю в басейні Азовського моря як засіб тиску на Україну. Азовське море відповідно до договору між Україною і Росією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 2004 року, є нормою внутрішнього користування. Тобто, відповідно до цього договору і Україна, і Росія можуть вільно використовувати басейн Азовського моря.

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