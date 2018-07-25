РФ затримує іноземні судна, які йдуть в українські порти по Керченській протоці

Тривалість затримки в окремих випадках складає до тьох діб

Російська Федерація (РФ) почала затримувати іноземні суда, які йдуть в українські порти через Керченську протоку. Про це сьогодні під час прес-конференції "Гібридна блокада Азовського моря: поточний стан, можливі сценарії та засоби протидії" повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби, полковник Олег Слободян, передає кореспондент РБК-Україна.

"Російська Федерація зараз почала затримувати іноземні суда, які йдуть в українські порти по Керченській протоці, затягуючи час надання дозволів переправи саме через Керченську протоку", - повідомив він.

За його слвами, є інформація, що іноді час такої затримки іноземних суден складає до трьох діб.

"Звісно, зокрема, це все впливає на економічну привабливість України", - додав Слободян.

Нагадаємо, що 24 липня ФСБ Росії затримала 5 іноземних суден Азовському морі. Берегова охорона ФСБ РФ ввечері 23.07.18 приблизно о 19:00 затримала на відстані 14 миль / 26 км на південний захід від краю Бердянської коси болгарський суховантаж EVALUNA.