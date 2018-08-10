РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон для подальшої експансії, - Турчинов

За словами Турчинова, РФ намагається розпочати військово-економічну блокаду Азовського узбережжя

Військово-політичне керівництво Російської Федерації (РФ) розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої експансії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов під час перебування в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС), йдеться на сайті оборонного відомства.

За словами Турчинова, нарощування військової присутності РФ поєднується з "брутальним порушенням міжнародного морського права в Азовському морі".

"Ми бачимо намагання РФ фактично розпочати військово-економічну блокаду Азовського узбережжя України", - зазначив Турчинов.

Фото: візит Олександра Турчинова в зону проведення ООС

Також зазначається, що секретар РНБО України обговорив з командуванням Військово-Морських Сил ЗСУ питання створення в Азовському морі корабельно-катерної групи ВМС.

За словами Турчинова, для адекватної протидії російській експансії необхідне посилення військово-морської присутності України в регіоні шляхом "перебазування частини корабельно-катерного складу ВМС ЗСУ, розгортання додаткових постів спостереження за береговою лінією та акваторією моря, а також груп швидкого реагування на російські провокації в Азовському регіоні".

"Українські військові гідно виконують поставлені перед ними завдання, надійно захищаючи південь України, та здатні адекватно протидіяти військовим провокаціям РФ", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підрозділи Об'єднаних сил, задіяні до обороні морського узбережжя, здійснюють постійні тренування з метою підвищення готовності до відбиття нападу.

Зазначалось, що в Об'єднаних силах значна увага приділяється обороні Азовського узбережжя щодо недопущення висадки ворожого морського десанту. Дії сухопутного угрупування будуть підтримані всіма силами і засобами необхідними для запобігання вторгнення з моря.

Також раніше повідомлялося, що Росія використовує договір про співпрацю в басейні Азовського моря як засіб тиску на Україну. Азовське море відповідно до договору між Україною і Росією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 2004 року, є нормою внутрішнього користування. Тобто, відповідно до цього договору і Україна, і Росія можуть вільно використовувати басейн Азовського моря.

Окрім того, РБК-Україна писало, що Російська Федерація почала затримувати іноземні суда, які йдуть в українські порти через Керченську протоку.