В РНБО назвали найбільш небезпечний напрямок в зоні проведення ООС

Маріупольський напрямок залишається одним з найбільш загрозливих на Донбасі

В районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) одним з найбільш загрозливих напрямків залишається Маріупольський. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов під час перебування в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС), йдеться на сайті оборонного відомства.

Турчинов наголосив, що на Маріупольському напрямку "не виключається проведення ворогом як сухопутних, так і морських десантних операцій уздовж Азовського узбережжя".

Фото: візит Олександра Турчинова в зону проведення ООС

"На крайньому півдні зони протистояння - стабільно висока кількість обстрілів наших позицій та військових провокацій з боку російсько-терористичних військ", - зазначив він.

Як зазначається, під час перебування в Маріупольському порту Турчинов визначив з керівництвом Державної прикордонної служби комплекс завдань з технічного забезпечення та посилення морської складової в забезпеченні надійного захисту українського південного кордону.

Як раніше заявив Турчинов, військово-політичне керівництво Російської Федерації розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої експансії.

За його словами, нарощування військової присутності РФ поєднується з "брутальним порушенням міжнародного морського права в Азовському морі".

"Ми бачимо намагання РФ фактично розпочати військово-економічну блокаду Азовського узбережжя України", - зазначив Турчинов.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Об'єднаних сил, задіяні до обороні морського узбережжя, здійснюють постійні тренування з метою підвищення готовності до відбиття нападу.

Зазначалось, що в Об'єднаних силах значна увага приділяється обороні Азовського узбережжя щодо недопущення висадки ворожого морського десанту.

Окрім того, РБК-Україна писало, що Російська Федерація почала затримувати іноземні суда, які йдуть в українські порти через Керченську протоку.