Россия нацелила "Искандеры" на Киев, - Полторак

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

РФ переместила ракеты поближе к украинской границе

Россия переместила свою бригаду ракет "Искандер" ближе к украинской границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Степана Полторака в эфире телеканала "Украина".

Министр отметил, что теперь радиус поражения ракет распространяется на Киев.

"Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет "Искандер", которая расположена в районе Краснодара. Так за последний месяц-полтора они перебросили дивизион на границу с Украиной 50 км. Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза", - сказал Полторак.

Он также добавил, что за последние несколько недель РФ значительно усилила группировку на границе с Украиной. В частности, РФ увеличила свои войска на три батальона тактической группы, наполнив их батальонами, которые принимали участие в агрессии против Украины в 2014-2015 годах.

Полторак отметил, что за последние два месяца количество российских танков увеличилось на 300 единиц.

Напомним, ранее Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины благодаря введению военного положения получат свыше 200 единиц техники до конца его действия.

РБК-Украина сообщало, что по словам Полторака, что в случае открытой агрессии РФ против Украины резервисты смогут прибыть в воинские части за несколько часов.