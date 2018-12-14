У РНБО не виключають початок глобального конфлікту найближчими роками

Фото: Валентин Петров (rnbo.gov.ua)

У РНБО вважають, що Росія активно готується до нової світової війни

У найближчі роки світ може бути готовим до нового глобального військового конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО Валентина Петрова.

Зокрема, він підкреслив, що в плані агресії Україна є не кінцевою метою РФ, а лише елементом підготовки до більш широкого наступу.

"Якщо подивитися на сучасні російські військові ініціативи, можна сказати, що це не тільки підготовка до війни з Україною, це один з елементів більш широкого стратегічного розгортання російської наступальної машини. Фактично можна говорити про підготовку до світової війни", - заявив Петров.

На його думку, глобальний конфлікт може розгорнутися вже в найближчі роки.

"Світ може бути готовим до глобального конфлікту буквально за 6 років, але він може початися і раніше. В гіпотетичній третій світовій війні Росія, посилена ресурсами України, - це буде зовсім інша Росія", - підкреслив Петров і додав, що Москва спробує втрутитися в українські вибори.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що у жодному регіоні при військовому положенні не обмежені права українців.

Відзначимо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські ракети загрожують половині Європи.

Крім того, на цьому тижні міністр оборони Степан Полторак зазначив, що російські "Іскандери" загрожують Києву.

