Российские ракеты угрожают половине Европы, - ГУР

Фото: Вадим Скибицкий (mil.gov.ua)

В частности, речь идет о Словакии, Польше, Чехии и Болгарии

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские ракеты угрожают половине Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

По словам Скибицкого, если РФ нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности - это ставит под угрозу безопасность большинства стран Европы. В частности, украинская разведка не раз фиксировала возле украинской границы и в аннексированном Крыму российские комплексы "Искандер", с которых, вероятно, запускается ракета "Новатор".

"Если мы говорим даже теоретически: больше 500 км - это уже нарушение Договора. Оно говорит о том, что размещение таких комплексов вблизи границ Европы несет непосредственную прямую угрозу всей территории Европейских стран", - сказал он, отметив, что пуск крылатой ракеты системы "Калибр" позволяет с акватории Черного моря покрывать пол-Европы.

"Все страны восточной Европы - Словакия, Польша, Чехия, Болгария - находятся под прямым прицелом таких стратегических вооружений", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Скибицкий заявлял, что после атаки на украинские корабли дальнейшие боевые действия со стороны Российской Федерации могут быть более масштабными.

Также сообщалось, что по словам президента РФ Владимира Путина, Российская Федерация активизирует производство запрещенных договором о ракетах средней и малой дальности (РСМД) средств, если США выйдут из этой сделки.