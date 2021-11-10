ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В СНБО не исключают "энергетического терроризма" со стороны России

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 16:54
В СНБО не исключают "энергетического терроризма" со стороны России Фото: в СНБО не исключают "энергетического терроризма" со стороны России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Совете национальной безопасности и обороны не исключают того, что Российская Федерация может прибегнуть к "энергетическому терроризму". В то же время в Украине готовы к соответствующему сценарию.

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Украина готова быстро и жестко реагировать в случае "энергетического терроризма" со стороны России.

"В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией "энергетического терроризма" в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны", - заявил Данилов.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет министров прогнозирует сложный отопительный сезон в Украине, вызванную мировым энергетическим кризисом.

В то же время Россия с 1 ноября прекратила поставки угля в Украину из-за растущего спроса.

Также РБК-Украина писала о том, есть ли риск срыва отопительного сезона из-за нехватки угля в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Российская Федерация Украина
NEWS
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
DAILY
Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны