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Россия останавливает поставки энергетического угля в Украину: названа причина

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Пятница 29 октября 2021 19:21
Россия останавливает поставки энергетического угля в Украину: названа причина Фото: Россия останавливает поставки энергетического угля в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

С понедельника, 1 ноября, Россия останавливает поставки энергитического угля в Украину. В Минэкономразвития РФ заявили, что это связано с растущим спросом на уголь, использующийся для нужд энергетики.

Об этом сообщили в ответ на запрос РБК-Украина.

"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - заявили в ведомстве.

При этом в Минэкономразвития добавили, что в ноябре "с учетом продолжающихся поставок иных марок угля российские поставщики поставят более половины всего угля, поставляемого в Украину".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует закупить уголь в Казахстане.

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