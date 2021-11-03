В Украине нехватка угля. Есть ли риск срыва отопительного сезона

Украина вошла в отопительный сезон с низкими запасами угля. Дефицит пытаются компенсировать импортом из Казахстана и США. Насколько это реально и как ситуация отразится на прохождении отопительного сезона – ниже в материале РБК-Украина.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций продолжают сокращаться. По последним данным "Укрэнерго", к 1 ноября на ТЭС за неделю они снизились с 583,4 до 542,8 тысяч тонн. Запасы газового угля – до 402,9 тысяч тонн, антрацитового – до 139,9 тысяч тонн. А с сентября общие запасы угля "просели" уже почти на 21%.

"Ситуация очень непростая по углю, и следовательно, по электроэнергии", – сказал РБК-Украина источник в правительстве. Единственная надежда, по его словам, сейчас на атомную генерацию. "Энергоатом" выстроил график ремонтов с тем, чтобы в отопительный период работало максимально возможное число блоков – 14 из 15.

Почему нет угля

Ключевая причина дефицита угля накануне зимы в том, что у генерации не было средств на его закупку. А теперь, когда деньги нашли, возникли проблемы с наличием угля и его доставкой. Кроме того, государственные шахты по состоянию на 25 октября добыли на 1 млн тонн угля меньше, чем было заявлено в их производственной программе.

"Это эквивалентно 700 тысячам тонн угольного концентрата, являющегося основным топливом для угольных блоков "Центрэнерго", – пояснил РБК-Украина заместитель председателя ФГИ и глава наблюдательного совета "Центрэнерго" Денис Кудин.

Он отметил, что разница между установленным Минэнерго планом накопления угля на октябрь и фактическими объемами запаса на складах как раз составляет эти 700 тысяч тонн.

Вторая причина – низкий объем импорта угля летом. "Летом этого не удалось сделать из-за задолженности государственного диспетчера "Укрэнерго" перед "Центрэнерго". Сумма долга (на 1 октября 2021 года) составляет 1 млрд 800 млн гривен. И это даже больше, чем вся потребность компании в оборотном капитале", – отметил Кудин.

Кроме того, по его словам, поставщики отказываются везти уголь в Украину без предоплаты. На это влияет дефицит этой продукции на мировом рынке из-за закупок Китаем угля в больших объемах.

Ко всему прочему уже практически невозможен импорт угля из России. С 1 ноября РФ остановила поставки энергетического угля в Украину в связи с растущим спросом на него внутри страны, объяснили в Минэкономразвития РФ. Но несколько источников издания на энергетическом рынке уверяют, что истинная причина другая – якобы нет контрактов на поставки энергетического угля с украинской стороны.

Как пояснили РБК-Украина в ДТЭК, из-за остановки поставок угля Луганская ТЭС в ближайшее время будет переведена на работу одним энергоблоком для экономии топлива.

"В настоящее время компания также прорабатывает варианты закупки угля марок А/П для нужд Криворожской ТЭС заграницей, но пока подтвержденных договоренностей нет", – говорится в комментарии пресс-службы компании.

Если говорить о других странах,то, по словам Кудина, "Центрэнерго" подписало контракты на 1,5 млн тонн угля на ближайшие полгода. Основные поставки планируется осуществлять железнодорожным транспортом из стран ближнего зарубежья (Польша и Казахстан), а также морским транспортом со складов в Европе (покупка на споте) и из стран Латинской Америки и США.

"Сегодня компания смогла привлечь более 1 млрд гривен предоплаты от потребителей за поставку электроэнергии в последующие месяцы. Таким образом, "Центрэнерго" полностью обеспечено средствами для закупки угля в достаточных количествах, – заявил Кудин.

Наличие денег еще не гарантирует, что уголь придет в страну. Поставки ж/д транспортом из Казахстана довольно рискованные, ведь РФ в любой момент может их заблокировать, как это было сделано в 2014 году. Тогда Украина начала покупать уголь в ЮАР.

Теперь же основная надежда на уголь из США. По информации РБК-Украина, из-за океана в пути уже пять суден с общим объемом 250-270 тысяч тонн угля. В Украину они прибудут ближе к концу ноября.

Четыре судна везут уголь для компании ДТЭК и одно для "Центрэнерго", сказал собеседник в правительстве. Ранее в ДТЭК сообщали, что согласовали с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку в Украину двух судебных партий американского энергетического угля.

"Общий объем договоренностей с поставщиком составляет 150 тысяч тонн. Ожидается, что уголь будет доставлен в Украину двумя партиями: первая – в декабре 2021 года, вторая – в январе следующего года. Это станет уже вторым контрактом компании на импорт угля из США. Первый контакт на поставку 75 тысяч тонн американского энергетического угля был подписан с другим поставщиком в конце августа", – говорили в ДТЭК в сентябре.

Источник в правительстве подтвердил, что основной объем угля будет закупать именно ДТЭК, а "Центрэнерго" уже будет перекупать его для своих ТЭС. "Фактически мы будем закупать уголь, сжигать его, и закупать новый", – отметил собеседник.

Выиграть время и накопить больше угля на складах Украина могла, если бы возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси, несмотря на то, что это непопулярное политическое решение. Пока закупки э/э не начались, но НКРЭКУ с 1 ноября не продлила запрет на импорт из этих стран.

"Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион по продаже электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, аукционы на продажу электроэнергии не были проведены", – сообщил глава профильного комитета Рады Андрей Герус.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что физическая возможность импорта электроэнергии из Беларуси составляет 900 МВт. О поставках должны будут договариваться компании исходя из необходимости.

Вечером 2 ноября стало известно, что Украина запросила аварийную помощь по поставке электроэнергии у Беларуси ориентировочным объемом 3500 МВт и в Словакии – на 800 МВт. По информации "Укрэнерго", причиной стало выведение в аварийный ремонт двух блоков Бурштынской ТЭС и задержка выхода из ремонта блока Кураховской ТЭС. Кроме того, снизились объемы выработки э/э у "зеленой" генерации - ВЭС и СЭС.

Газ вместо угля

Если угля не будет хватать, генерации придется переходить на газ, после чего его потребление вырастет и потребуется дополнительный импорт. НАК "Нафтогаз Украины" пока закупает газ по импорту в минимальных объемах, поскольку цена на него высокая.

Если цена будет снижаться, а она уже идет вниз, то закупки увеличатся, сообщил изданию собеседник в правительстве. Как уже писало РБК-Украины, НАК может быть обеспечен бюджетными средствами для закупки газа.

"Нафтогазу" могут возвратить порядка 40 млрд грн, переплаченных за ренту. Дело в том, что продавая газ по регулируемой цене, рента с него платится исходя из рыночной. Именно эти платежи будут идти на отдельный счет и потом по мере необходимости деньги могут возвращаться компании. Этот механизм согласован с МВФ и может применяться как в текущем, так и в следующем году, заверил собеседник в Кабмине.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что проблема довольно преувеличена и нет ничего страшного в том, что при нехватке угля ТЭС и ТЭЦ будут переходить на газ.

"Переход на газ возможен в случае задержки сразу нескольких поставок, если речь идет о "Центрэнерго", – сказал он РБК-Украина. При этом Рябцев отметил, что пока не видит действий от государства, которые бы подтвердили опасения, что есть угрозы срыва отопительного сезона из-за нехватки энергоресурсов.

"Если что-то происходит страшное, то тут же государство реагирует через решения СНБО или какие-то другие непубличные решения. Поскольку ничего такого не происходит, это означает, что проблема не такая уж серьезная. Подтверждение серьезности ситуации может быть, к примеру, решение правительства об обязательном формировании неснижаемого запаса угля на ТЭС и ТЭЦ. Тогда я поверю, что это признается проблемой, которой может привести к серьезным последствиям", – отметил эксперт.

Сейчас план-график накопления угля установлен лишь приказом министра. Компании сами определяют объемы запасов. "Но приказ министра – не постановление правительства. Если государство позволяет компаниям осуществлять закупки по согласованию, значит, оно не считает это проблемой, которая может привести к срыву отопительного сезона", – уверен Рябцев.

Если при нехватке угля удастся провести его замену газом, риски серьезных проблем в отопительный сезон будут снижены. И тогда, возможно, не придется прибегать к пересмотру графика работы промышленных предприятий, чтобы оптимизировать использование электроэнергии, и удастся избежать "веерных" отключений потребителей.