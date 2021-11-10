В РНБО не виключають "енергетичного тероризму" з боку Росії
В Раді національної безпеки і оборони не виключають того, що Російська Федерація може вдатися до "енергетичного тероризму". Водночас в Україні готові до відповідного сценарію.
Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг.
Україна готова швидко й жорстко реагувати у разі "енергетичного тероризму" з боку Росії.
"У разі необхідності, якщо буде продовжуватися складана ситуація, ми не виключаємо використання Російською Федерацією "енергетичного тероризму" щодо України, будуть прийняті відповідні рішення, швидко та жорстко в інтересах нашої країни", - заявив Данілов.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Кабінет міністрів прогнозує складний опалювальний сезон в Україні, яка викликана світовою енергетичною кризою.
Водночас Росія з 1 листопада припинила поставки вугілля в Україну через зростаючий попит.
Також РБК-Україна писало про те, чи є ризик зриву опалювального сезону внаслідок нестачі вугілля в країні.