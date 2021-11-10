Фото: в РНБО не виключають "енергетичного тероризму" з боку Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Раді національної безпеки і оборони не виключають того, що Російська Федерація може вдатися до "енергетичного тероризму". Водночас в Україні готові до відповідного сценарію.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Україна готова швидко й жорстко реагувати у разі "енергетичного тероризму" з боку Росії. " У разі необхідності, якщо буде продовжуватися складана ситуація, ми не виключаємо використання Російською Федерацією "енергетичного тероризму" щодо України, будуть прийняті відповідні рішення, швидко та жорстко в інтересах нашої країни", - заявив Данілов.